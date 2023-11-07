«Татнефть» выплатила 4,5 млн рублей компенсации за загрязнение почвы

4,5 млн рублей выплатила «Татнефть» в качестве компенсации за загрязнение почвы в районе трассы «Заинск-Бухарай-Урсала-Альметьевск» недалеко от детского лагеря «Солнечный». Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

Отмечается, что загрязнение допустило нефтегазодобывающее управление «Альметьевнефть», входящее в структуру «Татнефти». Из-за порыва трубопровода в почву попали нефтепродукты.

Площадь загрязнения превысила 990 квадратных метров. Ущерб, причинённый окружающей среде, специалисты Службы оценили более чем в 4,49 млн рублей. Эту сумму предъявили нарушителю.

В рамках досудебного урегулирования компания добровольно полностью возместила вред природе.