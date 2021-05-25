Энергия добра: «Татнефть» выделила 102,5 млн рублей на поддержку некоммерческих проектов

Во всем мире набирают силу такие глобальные тенденции как социальное предпринимательство и общественные инициативы. Не только организации, но и отдельные активные граждане самостоятельно берутся за реализацию идей, способствующих улучшению жизни вокруг. Ради поддержки подобных инициатив в 2016 году ПАО «Татнефть» была внедрена грантовая система. Всего за шесть лет существования конкурса «Татнефтью» было поддержано 585 инициатив на общую сумму 473 млн рублей.

«Мне хочется обратиться к будущим номинантам: не надо бояться. Если у вас есть идея – представьте ее. Если мы увидим в ней потенциал, а сам проект сможет работать на благо нашего родного края - компания “Татнефть” обязательно вас поддержит», - уверил заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» - директор представительства компании в Москве Азат Ягафаров.

Каждый год на крупный в республике конкурс обращают свое внимание инициативные и неравнодушные к процветанию своих регионов и страны некоммерческие негосударственные организации, а также физические лица. Число желающих принять участие в конкурсе из раза в раз растет, и на нынешний год число заявок «перевалило» за трехзначное число. 1415 — именно столько заявок было принято оргкомитетом конкурса в 2021 году.

Вместе с тем расширяется и география конкурса: к татарстанским инициативам из 29 районов присоединились соискатели из десяти других регионов России. Правда, серьезнейший отбор прошли проекты только из двух.

Задумываются и предлагаются все больше идей и, в соответствии с этим, все больше идей поддерживается.

«За прошедшие годы конкурс грантов доказал свою эффективность, и в подтверждение тому можно привести растущее с каждым годом количество заявок. Становится выше и качество представляемых проектов», — заметил заместитель генерального директора компании по социальному развитию, депутат Государственного Совета РТ Рустам Мухамадеев.

В рамках шестого по счету конкурса были одобрены 184 интереснейших проекта на взгляд 38 экспертов из федеральных фондов-партеров, видных общественных деятелей, деятелей культуры, науки, представителей государственных структур, образовательных учреждений, специалистов Компании и благотворительного фонда «Татнефть». Общая сумма грантов по сравнению с прошлым годом также выросла почти в два раза и составила 102,5 млн рублей.

Одним из победителей конкурса стал заведующий Галереей редких коллекций Елабужского государственного музея-заповедника Камиль Кураев, который предложил реализацию проекта «Мусульманские памятники средневековой Елабуги».

«Елабуга - город с более 1000 летней историей. В период средневековья по городу проходил Камский торговый путь, что объясняет большое количество памятников историко-культурного значения на его территории. Деньги, направленные на реализацию проекта, будут потрачены на археологическое изучение средневековых мусульманских памятников на территории исторической части Елабуги. Результатом данных исследований будет мониторинг сохранности памятников историко-культурного наследия Елабуги и отчет по итогам охранно-спасательных работ. Для лучшего ориентирования последующих исследователей и удобства туристов, планируем составить карту геолокации памятников. Этой работой мы обновим данные о сохранности памятников в исторической части Елабуги, пополним музейный фонд РФ», - рассказал о проекте Кураев.

В этом году особый взгляд экспертов был направлен на инициативы в области здравоохранения и туризма. По итогам конкурса в номинации «Здоровый образ жизни и туризм» было выявлено больше всего победителей – поддержано 78 проектов.

Вторую и третью строчку рейтинга занимают номинации «Культура и искусство» (поддержано 33 проекта) и «Наука, образование и просвещение» (поддержано 28 проектов).

«Культура и искусство является одним из приоритетных направлений социальных инвестиций компании “Татнефть”. Номинация “Культура” в конкурсе грантов “Татнефти” является одним из инструментов, через которые поддерживаются общественные инициативы: инициативы неравнодушных граждан, некоммерческих организаций, - которые направлены на то, чтобы создавать в нашей республике возможности, точки роста для самореализации людей. А ещё эта номинация способствует повышению уровня культуры, что невероятно важно, так как, на наш взгляд, такие проекты дают энергетический посыл и создают эффект, который стимулирует все социальные направления нашей жизни», - считает директор благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин.

Напомним, что прием заявок осуществлялся в восьми номинациях, в числе которых «Защита уязвимых слоев населения», «Семья, материнство, отцовство и детство», «Сохранение исторического наследия», «Охрана окружающей среды и защита животных», «Молодежные проекты» и другие.

Среди победителей этого года — проекты «Открытие кабинета паллиативной помощи в городе Нурлат» регионального общественного благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой; «Здоровый выбор» Альметьевского Благотворительного реабилитационного центра имени Талгата Шайхуллина; «Музей села Старый Мензелябаш имени Тимергалина» в Сармановском районе; «Обыкновенное чудо» Частного общеобразовательного учреждения Чистополя; «Старая башня» Елабужского государственного музея-заповедника и многие другие.

Также гранты получили хоккейная команда для глухих, Ассоциация «Некоммерческого партнёрства развития донорства «Донор-Сёрч» и фестиваль уличных культур «Урам» Казани; проект по физическому и академическому развитию детей в Набережных Челнах, проект из Томска «Alga! Учим татарский!» и другие.

«Для Татнефти поддержка социальной сферы нефтяного региона и республики — это не дань моде, а сознательные инвестиции в будущее, создание комфортной среды, воспитание подрастающего поколения, развитие культуры и искусства. Компания ежегодно инвестирует миллиарды рублей в масштабные проекты, нацеленные на улучшение качества жизни вокруг нас. В то же время в эту работу вносят значительный вклад малые дела. Те, для реализации которых зачастую нужны не только деньги, но и в первую очередь инициативные и решительные люди, живущие и болеющие своими идеями. Мы видим в вас партнеров в реализации нашей политики», — сказал Мухамадеев.

Казань стала лидером по количеству поддержанных «Татнефтью» проектов в конкурсе грантов. Всего было одобрено 52 казанских проекта на сумму 46,2 млн рублей. Это около 45 процентов от общей суммы, выделенной на гранты.

В тройку «призеров» по районам также вошли Альметьевск (20 проектов на сумму 14,6 млн рублей) и Набережные Челны (15 проектов на сумму 9 млн рублей).

Целью конкурса грантов «Энергия добра «Татнефти» является отбор лучших креативных идей, интересных предложений по решению актуальных вопросов, касающихся социального, экономического и культурного развития региона.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»