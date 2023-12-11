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Общество 11 декабря 2023 12:32

«Татнефть» возместила более 3,4 млн рублей за вред почвам

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ПАО «Татнефть» возместила более 3,4 млн рублей за загрязнение земельного участка площадью почти 300 квадратных метров.

Как сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале, произошел разлив нефтепродуктов на территории НГДУ «Ямашнефть» в Татарстане. После «природного ЧП» ведомство потребовало компанию оплатить ущерб. В «Татнефти» с предъявленным требованием согласились.

«Добровольная оплата причинённого вреда свидетельствует о небезразличном отношении природопользователя к окружающей среде», — подчеркнула Радионова в посте.

#татнефть #природа #возмещение ущерба #росприроднадзор
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