«Татнефть» возглавила рейтинг углеродного следа по итогам 2025 года

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Татнефть» заняла первое место в отраслевом рейтинге углеродного следа по итогам 2025 года, составленном аналитическим агентством AK&M. Он оценивает воздействие бизнеса на климат через удельные выбросы парниковых газов, сообщила газета «Нефтяные вести».

Компания показала удельные выбросы парниковых газов на уровне 4,7 тонны CO₂ на 1 млн рублей выручки, сообщает пресс-служба холдинга.

В шестой ежегодный рейтинг вошли 57 компаний из энергетической, металлургической, транспортной, IT-отраслей и сферы добычи полезных ископаемых. При оценке учитывалось соотношение годового объема прямых выбросов парниковых газов и консолидированной выручки компаний.

В 2024 году «Татнефть» также заняла первое место среди предприятий своей отрасли. По оценке аналитиков, такие результаты для нефтяных компаний встречаются редко и свидетельствуют о высоком технологическом уровне производства.

Климатические показатели «Татнефти» способствуют повышению инвестиционной привлекательности компании. Они расширяют возможности привлечения льготного «зеленого» финансирования и укрепляют доверие со стороны инвесторов и партнеров.