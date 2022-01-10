«Татнефть» вернет себе «Татбурнефть», купит еще 5 компаний у ТАГРАСа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайства «Татнефти» о приобретении шести компаний, которые сейчас входят в холдинг ТАГРАС.

В числе компаний: «Таграс-Химсервис», «Мехсервис-НПО», «НКТ-Сервис», «КРС-Сервис», «ТМС-Логистика» и УК «Татбурнефть», сообщил «Интерфакс».

На сайте ТАГРАСа отмечается, что «Татбурнефть» – крупнейшая в Татарстане буровая компания, обладающая опытом строительства скважин любой категории сложности, в том числе многозабойных, с горизонтальным стволом, парных горизонтальных скважин на месторождениях сверхвязкой нефти (битумов). Компания имеет опыт работы в Татарстане, Пермском крае, Удмуртии, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

На сайте «Татнефти» говорится, что «Татбурнефть» до 2008 года входила в состав компании, однако затем в ходе ряда реорганизаций вошла в холдинг ТАГРАС.

По данным холдинга ТАГРАС, «МехСервис-НПО» занимается ремонтом и обслуживанием нефтепромыслового оборудования, «НКТ-Сервис» – комплексной диагностикой, ремонтом и тестированием глубинно-насосного оборудования, «ТМС-Логистика» – учетом имущества и складской логистикой).

«КРС-Сервис» и «Таграс-Химсервис» входят в дивизион «Таграс-Ремсервис», который производит текущий и капитальный ремонт скважин, ведет работы по повышению нефтеотдачи, в том числе за счет гидроразрыва пластов.

По данным информационного ресурса «СПАРК» суммарная выручка компаний, согласно последним данным за 2020 год, составила 16,2 млрд рублей.

Крупнейшим владельцем ООО "Таграс-Холдинг" – управляющей компании холдинга ТАГРАС, является компания «Олимп Ю», которой владеет бывший генеральный директор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов.

В июле прошлого года «Татнефть» уже приобрела у «ТНГ-Групп», входящей в ТАГРАС нефтесервисное предприятие ООО "ТНГ-АлГИС".