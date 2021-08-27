Татнефть вдвое увеличила чистую прибыль в первом полугодии по международным стандартам

Группа «Татнефть» получила в первом полугодии 2021 года 92,2 млрд рублей чистой прибыли, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Согласно отчету, подготовленному по Международным стандартам финансовой отчетности, выручка выросла в 1,7 раза — до 568,9 млрд рублей.

Группа «Татнефть» в первом полугодии 2021 года добыла 13,429 млн тонн нефти, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

Нефтекомплекс «ТАНЕКО», входящий в группу, переработал за первое полугодие 6,2 млн тонн нефти, произвел 661 тыс. тонн автобензинов и 2,8 млн тонн дизельного топлива.