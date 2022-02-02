«Татнефть» в январе увеличила добычу на 11%

Предприятия группы «Татнефть» в январе 2022 года добыли 2,44 млн тонн нефти, что на 10,8% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба материнской компании.

Головное предприятие группы добыло 2,414 млн тонн нефти с ростом на 10,9% к январю 2021 года.

За пределами Татарстана добыча в январе была на уровне аналогичного месяца прошлого года – 25,8 тыс. тонн.

Компания продолжила наращивать добычу сверхвязкой нефти – ее добыто на 4% больше, чем годом ранее.