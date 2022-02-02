news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Промышленность
2 февраля 2022  13:46

«Татнефть» в январе увеличила добычу на 11%

news_top_970_100

Предприятия группы «Татнефть» в январе 2022 года добыли 2,44 млн тонн нефти, что на 10,8% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба материнской компании.

Головное предприятие группы добыло 2,414 млн тонн нефти с ростом на 10,9% к январю 2021 года.

За пределами Татарстана добыча в январе была на уровне аналогичного месяца прошлого года – 25,8 тыс. тонн.

Компания продолжила наращивать добычу сверхвязкой нефти – ее добыто на 4% больше, чем годом ранее.

#татнефть #нефтедобыча
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное