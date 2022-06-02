«Татнефть» в условиях санкций не планирует сокращать добычу нефти

«Татнефть» в текущих условиях не планирует снижать объемы добычи нефти, сообщил журналистам в Москве замгендиректора, главный геолог компании Ринат Афлятунов.

«Сейчас мы живем в обстановке потребности, пока сокращать не планируем. Как сами понимаете, ситуация не очень стабильная. Наши специалисты, отвечающие за реализацию, говорят, что все пока в норме. Пока мы стабильны», – цитирует Афлятунова «Интерфакс».

По его словам, стабильность положения компании обеспечивается готовностью партнеров «Татнефти» покупать сырье, а также высоким уровнем переработки нефти на собственных предприятиях.

Главный геолог сообщил, что «Татнефть» даже готова наращивать добычу. «На рынке, сами понимаете, ситуация не очень стабильная, но мы готовы наращивать и объем добычи, и объем геологоразведки», – отметил Афлятунов.

Он также считает, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС – не последние ограничения, которые могут быть введены. «Мы, я думаю, сможем научиться жить и в этих условиях», – сказал спикер.

В прошлом году компания добыла 27,8 млн тонн нефти, в этом году планировалось добыть 28,3 млн тонн.