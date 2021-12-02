Татнефть в ноябре увеличила добычу на 12%

Группа «Татнефть» в январе-ноябре добыла 25,4 млн тонн нефти, что на 6,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, в ноябре – 2,4 млн тонн нефти (рост на 12,4%), говорится в сообщении пресс-службы материнской компании.

В том числе головное предприятие группы добыло за 11 месяцев 25,1 млн тонн нефти (на 6,7% больше, чем годом ранее), в ноябре – 2,3 млн тонн нефти (рост на 12,6%).

Добыча нефти за пределами Татарстана в январе-ноябре снизилась на 5,9% – до 275,3 тыс. тонн, в прошлом месяце выросла на 0,4%, до 25,4 тыс. тонн.

Кроме того, с начала года добыто 3,4 млн тонн сверхвязкой нефти – на 9,4% больше, чем за тот же период 2020 года, в ноябре – 302,8 тыс. тонн (рост на 1,9%).