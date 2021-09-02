«Татнефть» в августе увеличила добычу на 12,5%

Группа «Татнефть» увеличила в январе — августе добычу на 4,5% — до 18,2 млн тонн. Об этом сообщает материнская компания группы.

В том числе в августе было добыто 2,4 млн тонн нефти — на 12,5% больше, чем годом ранее.

Головная компания группы добыла за восемь месяцев 18 млн тонн нефти (рост на 4,7%), в августе — 2,4 млн тонн (больше на 12,6%).

Вместе с тем сократилась добыча за пределами Татарстана: в январе — августе она снизилась на 7,7%, до 198,7 тыс. тонн, в августе — на 3,8%, до 25,3 тыс. тонн.

Добыча сверхвязкой нефти за восемь месяцев выросла на 11,6% — до 2,4 млн тонн, в августе — на 7,9%, до 313 тыс. тонн.