«Татнефть» в 2021 году вложит более 4 млрд рублей в развитие сети АЗС

«Татнефть» в текущем году планирует построить новые автозаправочные станции, провести ребрендинг и реконструкцию более чем на 70 объектах и удвоить количество быстрозарядных станций для электромобилей. Об этом сказано в материалах компании.

«В 2021 году компания рассматривает освоение перспективных регионов и открытие новых рынков сбыта. Планируется расширение сети в таких регионах, как Воронежская, Тамбовская, Саратовская и Липецкая области, Республика Башкортостан, Мордовия, Кировская область и Пермский край. Предусмотрен прирост сети на шести объектах без расширения географии. Запланировано проведение реконструкции/ребрендинга 74 АЗС в новом формате. На 2021 г. по данному направлению запланирована реализация инвестиционных проектов в размере 4,4 млрд рублей», — говорится в материалах.

Инвестиции в прошлом году в развитие рознично-сбытовой сети составили 3,4 млрд рублей. «Татнефть» ввела 19 АЗС в новом формате, расширила регионы присутствия, приобретя объекты в Липецкой области и Мордовии, построила две АЗС в Рязанской области. В регионах присутствия сеть увеличилась на десять АЗС. Пять из них введены в Татарстане, две — в Нижегородской области и три — в Самарской. Кроме того, реконструированы в новом формате 22 АЗС.

Компания развивает инфраструктуру для поддержки электромобилей — на семи АЗС установлены быстрозарядные станции, в этом году их количество планируется довести до 16.

По итогам 2020 года рознично-сбытовая сеть компании включает 819 АЗС. Из них в 33 регионах Российской Федерации — 708 АЗС, в Республике Беларусь — 18 АЗС, на Украине — 91 АЗС, в Узбекистане — две АЗС. Кроме того, на конец года под брендом «Татнефть» работали 25 франчайзинговых АЗС. Компания также продолжает работу по интеграции приобретенной в 2019 году сети АЗС Neste (75 АЗС и одна нефтебаза) в сеть АЗС «Татнефть». В 2020 году реализация нефтепродуктов через рознично-сбытовую сеть выросла на 24% — до 5,137 млн тонн.