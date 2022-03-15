Татнефть в 2021 году удвоила чистую прибыль из-за увеличения производства и высоких цен

Группа «Татнефть» в 2021 году получила чистую прибыль в размере 198,4 млрд рублей – это в 1,9 раза больше, чем годом ранее, следует из отчетности компании по международным стандартам.

«Основными факторами, повлиявшими на такой рост, явились в основном более высокие цены на нефть и нефтепродукты, а также более высокие объемы производства», – говорится в отчете.

Выручка группы выросла в 1,6 раза – до 1,3 трлн рублей, показатель EBITDA – в 1,6 раза, до 293,2 млрд рублей.

«Татнефть» увеличила добычу на 7% – до 27,8 млн тонн, производство нефтепродуктов – на 8%, до 12,4 млн тонн.

Группа экспортировала приблизительно 45% всей проданной сырой нефти, из этого объема около 90% было транспортировано по трубопроводу «Дружба» в основном в Польшу и Словакию, остальное – через российские порты Черного и Балтийского морей.

В целом, поставки нефти в страны дальнего зарубежья в прошлом году снизились на 15% – до 7,3 млн тонн, страны СНГ – втрое, до 330 тыс. тонн, продажи на внутреннем рынке выросли на 30% – до 9,5 млн тонн.

Выручка от экспорта нефти в страны дальнего зарубежья выросла в 1,5 раза – до 259,5 млрд рублей, стран СНГ сократилась на 42%, до 9,4 млрд рублей, доходы от продажи на внутреннем рынке выросли в 2,4 раза, до 287,7 млрд рублей.

Кроме того, «Татнефть» экспортировала 5,7 млн тонн нефтепродуктов – примерно на уровне 2020 года. Выручка от продажи нфтепродуктов в страны дальнего зарубежья выросла вдвое – до 215,3 млрд рублей, в страны СНГ снизилась на 8%, до 13,5 млрд рублей, доходы от продажи на внутреннем рынке выросли на 32% – до 338,8 млрд рублей.

Компания в настоящий момент не может определить, в какой степени обострение геополитической ситуации в феврале-марте 2022 года, окажет влияние на производственные и финансовые показатели группы.

«Нельзя исключать дальнейшего расширения санкций, в том числе в отношении финансового и энергетического секторов российской экономики, которые могут затронуть деятельность группы», – говорится в отчете.

В нем подчеркивается, что руководство компании постоянно следит за развитием ситуации и предпринимает все необходимые действия для снижения и нивелирования возникающих рисков, обеспечения бесперебойной деятельности и сохранения финансовой стабильности группы.

«Группа характеризуется низким уровнем долга и, хотя существующая неопределенность может повлиять на будущую прибыльность и денежные потоки группы в ближайшем будущем, по мнению менеджмента, это не скажется на способности Группы продолжать осуществлять свою деятельность и исполнять обязательства в обозримом будущем», – отмечается в финансовом документе.