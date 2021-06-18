«Татнефть» увеличит в 2021 году переработку нефтесырья до 14,5 млн тонн

«Татнефть» в 2021 году, с вводом новых установок и производств на «ТАНЕКО», увеличит переработку нефтесырья на 12% — до 14,5 млн тонн в год. Об этом говорится в материалах компании.

В прошлом году на предприятиях нефтегазоперабатывающего блока (в их число входят «ТАНЕКО», Елховский НПЗ и управление «Татнефтегазопереработка») переработано 13 млн тонн сырья, на «ТАНЕКО» были введены в эксплуатацию три установки. Общий объем производства нефте- и газопродуктов составил 12,5 млн тонн.

В 2021 году планируется запустить шесть новых установок и производств. В том числе установку каталитического крекинга (1,1 млн тонн в год), установку по производству водорода-3 (100 тыс. тонн), газофракционирующую установку (350 тыс. тонн в год), установку замедленного коксования-2 (2 млн тонн), установку по изодепарафинизации дизельного топлива (1,3 млн тонн). Также планируется запустить опытно-промышленную установку гидроконверсии гудрона мощностью 50 тыс. тонн в год и производство смазочных материалов — 40 тыс. тонн.

Всего в 2021 году на развитие проектов «ТАНЕКО» планируется направить 49,8 млрд рублей.