Татнефть увеличила за 9 месяцев чистую прибыль в 1,8 раза за счет цен на нефть

Группа «Татнефть» получила в январе-сентябре выручку в размере 892,7 млрд рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в финансовом отчете по международным стандартам.

Чистая прибыль выросла в 1,8 раза – до 144,3 млрд рублей.

«Основными факторами, повлиявшими на такой рост, явились в основном более высокие цены на нефть и нефтепродукты», – говорится в отчете.

Добыча группы за девять месяцев составила 20,6 млн тонн, что на 5,3% выше, чем за девять месяцев 2020 года.