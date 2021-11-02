Татнефть увеличила в октябре добычу на 12%

Группа «Татнефть» в январе-октябре добыла 23 млн тонн нефти, что на 6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

В том числе в октябре добыто 2,4 млн тонн нефти – на 12% больше, чем в том же месяце 2020 года.

Материнская компания группы добыла за 10 месяцев 22,8 млн тонн нефти (рост на 6,2%), в октябре – 2,4 млн тонн (больше на 12,1%).

Дочерние предприятия за пределами республики добыли в январе-октябре около 250 тыс. тонн нефти (меньше на 6,5%), в прошлом месяце – 25,8 тыс. тонн (снижение на 2,3%).

Татнефть продолжает наращивать добычу сверхвязкой нефти, за 10 месяцев она выросла по сравнению с тем же периодом 2020 года на 10,2% - до 3,1 млн тонн, в октябре – на 4%, до 312 тыс. тонн.