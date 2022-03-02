Татнефть увеличила добычу в феврале на 10%

Группа «Татнефть» в январе-феврале добыла 4,638 млн тонн, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе в феврале было добыто 2,198 млн тонн нефти – рост на 9,5%.

Материнская компания группы добыла за первые два месяца 4,589 млн тонн – это на 10,3% больше, чем годом ранее, в феврале – 2,176 млн тонн (рост на 9,7%).

За пределами Татарстана в январе-феврале было добыто 48,5 тыс. тонн (снижение на 0,8%), в феврале – 22,7 тыс. тонн (меньше на 1,7%).

Сверхвязкой нефти за 2 месяца компания добыла 592,4 тыс. тонн (рост на 3,2%), в феврале – 279,1 тыс. тонн (больше на 2,2%).