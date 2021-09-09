«Татнефть» устроила праздник в 9 городах Татарстана под «Би-2», «Кармен» и залпы салютов

День нефтяной и газовой промышленности в Татарстане объединил девять нефтяных городов республики — праздничные мероприятия, организованные компанией «Татнефть», прогремели в Альметьевске, Азнакаеве, Бавлах, Бугульме, Джалиле, Елабуге, Лениногорске, Нурлате и Нижнекамске. Подробности — в обзоре ИА «Татар-информ».

Перфомансы, уличный театр и награждение лучших в Альметьевске

Как пишут «Нефтяные вести», гуляниям в Нефтеграде пытался помешать дождь, однако горожане высыпали на улицы готовыми веселиться в любую погоду. Начиная от сквера «Каракуз» и до Молодежного центра их ждали интерактивные площадки и мастер-классы. Юные альметьевцы веселилась вовсю: аквагрим, поделки из дерева, молекулы из спагетти, ростовые раскраски, объемные лабиринты и многое другое. Даже нестандартные фотозоны: к примеру, стулья на стене на разном расстоянии от земли. Как пройти мимо?

Наиболее отважные ребята испытали себя в роли воздушных гимнастов, безусловно, со страховкой и сеткой внизу, но на реальных снарядах — трапециях, высота которых была не менее 10 метров. Со стороны — завораживающее зрелище, у взрослых захватывало дух, а вот бесстрашные малыши пребывали в полном восторге.

Завораживающей частью культурной программы Дня нефтяника в Альметьевске стало выступление уличного театра «Легкие крылья» в сквере «Каракуз». Театр представил три премьерных спектакля. Первый — хореографический перформанс «Каракуз», который поставила и исполнила студия современного танца «Фристайл».

«Можно сказать, что коллектив создал новую легенду о Каракуз, это полностью авторская постановка, — говорит руководитель „Легких крыльев“ Гульназ Ханнанова. — Музыка написана специально для этого спектакля. Зрелище получилось завораживающее».

Мини-премьерой отметился кукольный коллектив «Радужка». Представление «Петрушкина Радужка» погрузило зрителей в атмосферу русской ярмарки. А самой главной премьерой стал спектакль «Лунное кабаре» — очень яркий, праздничный спектакль с музыкой, вокалом, великолепным светом и прекрасной хореографией.

На другой площадке — экспозиции Zenit Techno Lab Банка «ЗЕНИТ» гости праздника весь день фотографировались в диджитал-зоне «Калейдоскоп» и распечатывали снимки на инста­принтере. В баре всех желающих угощали безалкогольными молекулярными коктейлями. Эксперты банка на лекции «Финансовая грамотность и кибербезопасность» рассказали, как сохранить свои деньги от действий мошенников, а также состоялся розыгрыш призов.

В Альметьевске появилась хорошая традиция чествовать победителей корпоративного конкурса профмастерства во время вечернего концерта, на большой площади на глазах у тысяч людей. Фото каждого призера показали на большом экране, лучших работников поздравляли заместители генерального директора компании Рустам Халимов, Ринат Шафигуллин и Рустам Мухамадеев. Кроме того, все герои дня получили возможность посмотреть концерт из первых рядов.

Поздравления от «Би-2», Маргулиса и «Волги-Волги»

Развеселые песни казанской группы «Волга-Волга» ждали люди самых разных возрастов, профессий и социального статуса. На этот раз группа и вовсе за один день отыграла сразу два концерта: после выступления в Нефтеграде музыканты уехали в Нурлат.

Другая группа незаслуженно малознакома альметьевцам, и в День нефтяника этот пробел был устранен. Вокалист и автор песен и музыки Gauga родом из Башкортостана, живет в Казани еще со студенческих времен. У Gauga есть немало качественного материала, в котором временами угадывается и Борис Гребенщиков, и «Агата Кристи», и даже «Кино». В этом миксе вроде бы нет ничего удивительного, но группа поет исполняет свои композиции на татарском языке. Причем, тексты вполне глубокие и серьезные, порой философские, иногда смешливые, но совсем лишенные фатализма, присущего русскому року.

Евгения Маргулиса многие помнят по «Машине времени» и в меньшей степени по «Воскресению». Последний раз Маргулис приезжал в Альметьевск два года назад и вновь порадовал зрителей своей искренностью и жизнелюбием. «Альметьевцы, вы крутые!» — крикнул музыкант со сцены.

Многие зрители, особенно молодые девушки, ждали поп-дуэт Artik & Asti. Артем Умрихин — основатель, автор текстов и музыки, а также бэк-вокалист, а Анна Дзюба — основная вокалистка группы.

Кульминацией вечера стала «Би‑2» — нетипичная рок-группа: без эпатажа на сцене и с меланхоличным вокалом. Из совсем свежих творений группы отметим прозвучавшую песню «Нам не нужен герой». Этот сингл «БИ‑2» представили в июле, а со сцены новинка прозвучала, вероятно, первый раз именно в нефтеграде.

Бугульминцев поздравлял космонавт МКС Сергей Рыжиков и певец Митя Фомин

Праздничные мероприятия на центральной площади Бугульмы были посвящены Дню нефтяника и 240-летию города. «Мой город, моё вдохновение!» — под таким названием на празднике развернулась выставка работ местных художников. А уроженец Бугульмы, космонавт Сергей Рыжиков представил свои уникальные фотографии, сделанные с орбитальной станции.

По видеосвязи нефтяников поздравили Президент РТ Рустам Минниханов, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. Добрые пожелания от руководства Компании озвучил заместитель генерального директора по логистике и техническому развитию «Татнефти» Ренат Нугайбеков.

До позднего вечера длилась концертная программа в Бугульме. Сперва публику разогрел семейный дуэт Азата и Алсу Фазлыевых, шквал эмоций подарила группа Hensy, апогеем вечера стало выступление Мити Фомина — автора и исполнителя хита «Все будет хорошо».

В Нижнекамске открыли третий Центр активного долголетия

В год 55-летия Нижнекамска появилась новая традиция отмечать День нефтяника. Компания открыла уже третий в городе Центр активного долголетия. На первой тренировке пенсионеров побывали мэр Нижнекамска Айдар Метшин, заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Татнефти» Нурислам Сюбаев, руководитель бизнес-направления «Нефтегазопереработка» Компании, генеральный директор АО «ТАНЕКО» Илшат Салахов и директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Гюзель Хабутдинова. Затем в школе № 10 топ-менеджеры «Татнефти» поговорили в неформальной обстановке со школьниками.

Торжественная часть праздника в Доме народного творчества началась с поздравлений замес­тителя председателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой и Айдара Метшина, которые дали оценку огромного вклада компании «Татнефть» в экономику республики, социальное развитие, сохранение культурного наследия.



«В зале собрались люди, благодаря которым развиваются „Татнефть“, республика и страна», — сказал Сюбаев.



Также прозвучали поздравления и других топ-менеджеров «Татнефти». Во всех городах лучшим работникам предприятий группы «Татнефть» вручили государственные, республиканские и корпоративные награды.

Елабужан поздравляли финалистка «Голоса» Эльмира Калимуллина и группа «Кармен»

На стадионе «Молодежный» в Елабуге разместили палатки с сувенирами, горячими закусками и едой, развлекательной зоной для детей. Официальную часть праздника предваряли танцы и песни от творческих коллективов города.

Первый заместитель председателя «Татнефть Профсоюза» Андрей Зимин поздравил с праздником не только коллективы «Татнефти», но и сервисные предприятия и всех тех, кто вместе с нефтяниками добивается успехов, которые позволяют сегодня развивать города, производства и делать нашу жизнь интереснее.

В Елабуге после обеда температура воздуха упала до плюс 10, но градус праздника только повышался. Этому способствовали творческие коллективы города, кавер-группа «Австралия», финалистка телешоу «Голос» Эльмира Калимуллина и, конечно же, группа «Кармен». 50 киловатт звука плюс харизма солиста сделали свое дело, публика была в восторге.

Азнакаевцев развлекали байкеры из Самары, а бавлинцев — флайбордисты на воде

На Азнакаевской земле отмечали двойной праздник: 90-летие района и 65-летие НГДУ «Азнакаевскнефть». В Ишкаевском парке были организованы детские площадки, выставки исторических экспонатов, ретро­автомобилей. Перед ТЦ «Шифа» собрались любители драйва и скорости — байкеры из Самары удивили своим мастерством, показав завораживающее мотошоу.

Во время красочного театрализованного представления на центральной площадке парка «Юбилейный» была раскрыта вся история района. Поздравляя азнакаевцев, заместитель генерального директора по цифровому развитию «Татнефти» Виталий Гатауллин поблагодарил ветеранов и сервисные предприятия, похвалил коллектив НГДУ за эффективный труд. А глава Марсель Шайдуллин, выразив благодарность компании за постоянную помощь в развитии района, сообщил о присвоении Наилю Маганову звания «Почетный гражданин Азнакаевского муниципального района».

Своеобразная татарско-кубинская вечеринка прошла на стадионе «Юбилейный» в Азнакаеве. Ролдан Моралес окунул зрителей в уникальную атмосферу кубинских мелодий и латиноамериканских ритмов, вместе с Анваром Нургалиевым всем стадионом пели его песни.

Семейному дуэту Зинире и Ризату Рамазановым так понравилось, как Шамиль-абый из села Асеево танцевал под песню «Үпкәләмә», шевеля своими большими усами, что они даже пригласили его в гости к себе домой.

В Бавлах масштабный праздник в честь Дня нефтяника совпал с Днем города. В парке «Нефтьче» была развернута выставка военной техники и ретро-автомобилей. На ярмарке декоративных умельцев «Бавлинский БазАрт» можно было ознакомиться с работами местных мастериц гончарного дела, различных видов рукоделия. Многолюдно было возле открытого городского бассейна, где проходило захватывающее шоу на воде с участием флайбордистов.

В торжественной части праздника добрые пожелания адресовали жителям глава Рамиль Гатиятуллин, председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин и заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии «Татнефти» Азат Хабибрахманов.

В этот вечер бавлинцы от души повеселились под зажигательные песни Ильсии Бадретдиновой. Также море позитива подарила кавер-группа BlackJack, представив новые версии старых хитов. Молодежи больше по душе пришлось выступление группы «Мураками» — постоянной участницы рок-фестивалей.

В Лениногорске развернулась масштабная выставка спецтехники нефтяных предприятий

Яркое театрализованное представление об истории развития нефтяной и газовой отрасли республики в парке «Юбилейный» стало открытием официальной части празднований в Лениногорске.

Заместитель генерального директора по ремонту, бурению скважин и ПНП «Татнефти» Ринат Шафигуллин в первую очередь поблагодарил ветеранов. «Здесь в далеком 1943 году в тяжелых условиях зарождалась нефтяная промышленность республики. В сегодняшних успехах компании — ваша большая заслуга», — отметил он.

«„Татнефть“ — компания № 1 в республике. Благодаря нефти и нефтяникам наши населенные пункты превращаются в цветущие города. Мы ощущаем постоянную поддержку», — произнес мэр города Рягат Хусаинов.

Фонтан «Балерины» стал местом притяжения юных жителей. Для них в этот день была подготовлена отдельная программа: интерактивные площадки, викторины, спортивные конкурсы, мастер-классы. На улице Тукая развернулась масштабная выставка спецтехники нефтяных предприятий.

В течение нескольких часов подряд своей положительной энергией с лениногорцами делились известные артисты Ильназ Сафиуллин, Алсу и Азат Фазлыевы, фолк-группа «Молва» и духовая группа Just Brass. Последняя своей необычной подачей и особым стилем исполнения привела публику в восторг, особенно финальная композиция, исполненная на бис под звуки праздничного салюта.

Джалильцы насладились театрализованным представлением

Праздничные мероприятия в Джалиле начались на стадионе, где провели соревнования по мини-футболу, легкой атлетике и большому теннису. Затем в большом шатре преподаватели художественной школы организовали мастер-классы.

Торжественная часть праздника началась с масштабного театрализованного представления, в котором приняли участие десятки взрослых и юных артистов, певцов и танцоров. Глава Сармановского района Фарит Хуснуллин, поздравляя нефтяников, отметил, это праздник, объединяющий судьбы многих поколений людей, которые здесь живут, трудятся и растят детей. Теплые слова в адрес ветеранов-нефтяников прозвучали из уст заместителя председателя «Татнефть Профсоюза» Рифдара Хамадьярова.

Джалильцы также подпевали популярным артистам — Алине и Азату Каримовым, Ильмире Нагимовой и Руслану Кирамутдинову. Порой вспышки от десятков смартфонов перебивали свет софитов. За кулисами артистов поджидали поклонники с просьбами дать автограф и сделать селфи. Ну а когда на сцене появился главный диск-жокей вечера Рифат Зарипов, самые смелые девушки поочередно взбирались на сцену и энергично танцевали на радость всем.

Фестиваль воздушных змеев и «Битва невест» в Нурлате

В Нурлате День нефтяника совпал с Днем города. На центральной площади каждый гость праздника от мала до велика мог выбрать себе занятие. Большой интерес вызвала фотовыставка «Нурлат сквозь годы». Фестиваль воздушных змеев, шоу мыльных пузырей, «Битва невест», спортивные и интеллектуальные состязания и яркая концертная программа создали для нурлатцев настоящую атмосферу дружбы и праздника.

Заместитель генерального директора компании «Татнефть» Дамир Мухаметшин вместе с главой Алмазом Ахметшиным посетил новый Центр детского творчества «Киләчәк» и посмотрел пластилиновый мультфильм, снятый воспитанниками мультстудии специально к празднику.

Громкими аплодисментами наградили нурлатцы артистов эстрады — Дилю и Булата Нигматуллиных, Гульназ и Ильсура Шарипзяновых, Рустема Насыбуллина. Также состоялся розыгрыш лотереи, где главным призом стал скоростной велосипед — подарок от Компании «Татнефть». Он достался энергичной и веселой пенсионерке, представившейся Зинаидой. Финальным аккордом стало выступление группы «Волга-Волга».

Во всех девяти городах в завершение праздника прогремел салют. Трехъярусный рисунок фейерверка стал финальным аккордом Дня нефтяника.