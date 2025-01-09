«Татнефть» сократила ввод скважин в 1,7 раза в 2024 году

За 11 месяцев 2024 года российские нефтяные компании заметно сократили показатели ввода новых нефтяных скважин. В целом за этот период было запушено 6,96 тысячи новых объектов — на 12,3% меньше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, за январь-ноябрь «Татнефть» показала самое ощутимое снижение показателей — 693 штуки, или в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. Показатели «Лукойла» упали на 21,9%, до 776 штук, у «Роснефти» — на 10,45%, до 2,48 тысячи.

Отрицательная динамика наблюдается и в области эксплуатационного бурения. Так, для «Татнефти» показатель составил 877 м — снижение в 1,7 раза, «Лукойла» — 2,68 тысячи метров — минус 16,5%, у «Сургутнефтегаза» — до 4,1 тысячи — минус 1,1%.

Однако части компаний удалось улучшить свои результаты в сравнении с аналогичными месяцами 2023 года. К примеру, «Русснефть» увеличила число запущенных скважин на 48,5% — 101 штука, «Сургутнефтегаз» — на 2,3%, 893 и ННК — на 22%, 199 штук. По эксплуатационному бурению повысились показатели «Роснефти» — до 10,8 тысячи метров — +0,6%, «Газпром нефть» — до 3,4 тысячи — +5,9%, «Русснефть» и ННК показали одинаковую динамику проходки — +36,2%, или 350 и 728 метров соответственно.

По мнению партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, на ввод новых скважин и бурение повлияли падение цен на нефть и добровольные ограничения, введенные в рамках ОПЕК+