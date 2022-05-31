Татнефть решила не раскрывать финансовые показатели за первый квартал

Компания «Татнефть» решила не готовить и не публиковать финансовую отчетность группы по международным стандартам за первый квартал этого года, следует из сообщения на сервере раскрытия информации.

«Подготовка и публикация консолидированной финансовой отчетности Группы «Татнефть» по МСФО за последующие отчетные периоды будет осуществляться в соответствии с требованиями применимого законодательства и решениями органов управления», – отметила компания

Ранее от публикации отчетов за первый квартал отказались ряд крупных российских корпораций, в том числе «Газпром», «Лукойл» и НОВАТЭК. Компании объясняли решение тем, что публикация отчетов в текущих условиях ставит в неравное положение инвесторов, так как часть из них сейчас не может совершать операции с их ценными бумагами.