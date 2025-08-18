Татнефть реализует с компаниями КНР совместные проекты на $7,5 млрд

Татнефть реализует с компаниями Китайской Народной Республики совместные проекты на $7,5 млрд. Такую цену озвучил заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов Ринат Шафигуллин на форуме «РОСТКИ» в Казани.

«У нас продолжает наращиваться сотрудничество с компаниями Китайской Народной Республики. Татнефть успешно реализует совместные проекты на сумму свыше $ 7,5 млрд. Мы строим взаимоотношения с китайскими компаниями не только в Российской Федерации, но и в Казахстане, Узбекистане. За 2024-2025 годы заключены контракты с 45 компаниями из 16 провинций Китая», – сообщил Шафигуллин.

Он поблагодарил партийных лидеров китайских провинций, с которыми взаимодействует «Татнефть» и которые приехали в Казань на форум, – провинций Хубэй, Сычуань и Хэнань.

«В нашем потенциальном списке поставщиков и партнеров сейчас находится более 150 китайских компаний, с которыми мы уже сейчас работаем, ведем переговоры, проводим тендеры», – сообщил заместитель гендиректора.

В 2024 руководство «Татнефти» приняло решение открыть официальное представительство компании в столице Китая, в городе Пекин. У него есть полномочия представлять в Поднебесной все бизнес-направления группы «Татнефть».