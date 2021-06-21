«Татнефть» разделит нефтепереработку на «ТАНЕКО» на две независимые линии

«Татнефть» приступила к работам по разделению нефтепереработки на «ТАНЕКО» на две независимые технологические линии, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Одна линия будет включать установку первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7 мощностью 9 млн тонн в год, другая — ЭЛОУ АВТ-6 (6 млн тонн).

По мнению специалистов компании, это повысит технологическую гибкость нефтепереработки и обеспечит в дальнейшем непрерывное производство ключевым набором вторичных процессов. Глубина нефтепереработки составит 99,2% мазута.

Работы планируется провести в период капитального ремонта, который перенесен с 2022 года, завершить их – через месяц. Несмотря на остановку переработки нефти компания обеспечит собственные АЗС и аэропорты, где компания выполняет сервисные услуги, топливом.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» в 2021 году с вводом новых установок и производств на «ТАНЕКО» увеличит переработку нефтесырья на 12% — до 14,5 млн тонн в год.

Всего в 2021 году на развитие проектов «ТАНЕКО» планируется направить 49,8 млрд рублей.