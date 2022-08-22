«Татнефть» рассчитывает выйти на углеродную нейтральность к 2050 году

Фото: пресс-служба Президента РТ.

«Татнефть» планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году в части контролируемых выбросов. Об этом было сказано на очередном совете директоров компании, которое прошло под председательством Президента РТ Рустама Минниханова.

На сегодняшней встрече были рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности группы за шесть месяцев 2022 года. Финансово-экономические показатели в целом превысили прогнозные преимущественно за счет роста цен на нефть и нефтепродукты, мер по повышению эффективности производства и рационального использования ресурсов.

Также совет директоров обсудил реализацию стратегии в текущих условиях. Несмотря на изменение внешней среды и выход из группы шинного бизнеса, компания сохраняет сильные позиции.

Кроме того, «Татнефть» сохраняет приверженность Целям устойчивого развития Глобального договора ООН и рассчитывает выйти на углеродную нейтральность к 2050 году. Также будет продолжена работа по повышению энергоэффективности, развитию низкоуглеродных технологий, среди которых производство возобновляемой энергии, улавливание, утилизация и захоронение углекислого газа, а также расширение компенсирующих лесопосадок.

В фокусе стратегических приоритетов остаются рост производительности труда, эффективное управление затратами, развитие человеческого капитала.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Во время заседания Рустам Минниханов вручил заместителю гендиректора по стратегическому развитию Нурисламу Сюбаеву медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда присуждена за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие нефтяной промышленности, передает пресс-служба руководителя республики.