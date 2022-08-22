«Татнефть» рассчитывает выйти на углеродную нейтральность к 2050 году
«Татнефть» планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году в части контролируемых выбросов. Об этом было сказано на очередном совете директоров компании, которое прошло под председательством Президента РТ Рустама Минниханова.
На сегодняшней встрече были рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности группы за шесть месяцев 2022 года. Финансово-экономические показатели в целом превысили прогнозные преимущественно за счет роста цен на нефть и нефтепродукты, мер по повышению эффективности производства и рационального использования ресурсов.
Также совет директоров обсудил реализацию стратегии в текущих условиях. Несмотря на изменение внешней среды и выход из группы шинного бизнеса, компания сохраняет сильные позиции.
Кроме того, «Татнефть» сохраняет приверженность Целям устойчивого развития Глобального договора ООН и рассчитывает выйти на углеродную нейтральность к 2050 году. Также будет продолжена работа по повышению энергоэффективности, развитию низкоуглеродных технологий, среди которых производство возобновляемой энергии, улавливание, утилизация и захоронение углекислого газа, а также расширение компенсирующих лесопосадок.
В фокусе стратегических приоритетов остаются рост производительности труда, эффективное управление затратами, развитие человеческого капитала.
Во время заседания Рустам Минниханов вручил заместителю гендиректора по стратегическому развитию Нурисламу Сюбаеву медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда присуждена за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие нефтяной промышленности, передает пресс-служба руководителя республики.