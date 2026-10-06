«Татнефть» провела «Зелёный пресс-тур» по юго-востоку Татарстана

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Компания «Татнефть» организовала однодневный пресс-тур «Будущее в каждом шаге» для журналистов, экоблогеров и инфлюенсеров из различных регионов России. Целью мероприятия стала демонстрация практических шагов Компании в области устойчивого развития и ESG-принципов.

Маршрут участников пролегал по ключевым объектам компании и социальной инфраструктуры на Юго-востоке республики. Программа началась с посещения одной из нефтяных скважин, где гостям рассказали об истории и современных технологиях нефтедобычи, а также продемонстрировали образцы керна – горных пород, извлекаемых при бурении.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Значительная часть тура была посвящена экологическим инициативам. Участники посетили родник «Каен Суы», который является одним из 520 природных источников, благоустроенных при поддержке компании. В ходе поездки журналисты и блогеры совместно со специалистами «Татнефти» приняли участие в проведении замеров состояния воздуха и воды.

Гости познакомились с новыми направлениями деятельности компании, в частности, с биотехнологическими проектами, реализуемыми в селе Актюба. Особое впечатление на участников произвела автозаправочная станция, где значительная доля энергопотребления покрывается за счет возобновляемых источников.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В рамках тура состоялась встреча со школьниками из школьной биолаборатории села Мальбагуш. Ребята представили свои проекты по микроклональному размножению растений, ответили на вопросы журналистов и поделились планами на будущее. Представители СМИ также осмотрели социальную инфраструктуру села Мальбагуш, включая новый общественный центр «Мелля», построенный технологией 3D-печати.

Экспедиция завершилась на природной возвышенности – горе Чатыр-Тау, одной из наиболее высоких точек Татарстана.

Организаторы тура подчеркнули, что для Компании забота о людях и территориях, ответственность перед природой и поиск новых технологий всегда были неотъемлемой частью ее развития. Однако принципиальной позицией является переход от деклараций к конкретным делам и видимым изменениям в окружающей среде. В конечном счете, как отметили в «Татнефти», важно то, что создается сегодня и что будет оставлено следующим поколениям.