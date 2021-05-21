Татнефть профинансировала больше всего проектов в области здравоохранения и туризма

Компания «Татнефть» поддержала 78 проектов в номинации «Здоровый образ жизни и туризм» в рамках VI конкурса грантов «Энергия добра» «Татнефти». В этой области выявлено больше всего соискателей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы компании Айгуль Алпарова.

Вторую и третью строчку рейтинга занимают номинации «Культура и искусство» (поддержано 33 проекта) и «Наука, образование и просвещение» (поддержано 28 проектов).

«Здоровье, наука и культура — это три основных направления, благодаря развитию которых выстраивается благоприятная социальная жизнь общества. Потому неудивительно, что именно в этих областях „Татнефтью“ поддержано больше всего проектов», — считает Алпарова.

Напомним, что прием заявок осуществлялся в восьми номинациях, в числе которых «Защита уязвимых слоев населения», «Семья, материнство, отцовство и детство», «Сохранение исторического наследия», «Охрана окружающей среды и защита животных», «Молодежные проекты» и другие.