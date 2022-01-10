Татнефть продолжает проекты в Казахстане, специалисты работают в штатном режиме

«Татнефть» продолжает реализацию начатых проектов в Казахстане, сообщили ИА «Татар-информ» в компании.

«Реализация совместного проекта строительства шинного завода KamaTyresKZ​ в Казахстане продолжается. В период обострения ситуации мы следовали всем рекомендациям МИД России и местных органов власти. Сегодня наши специалисты работают в штатном режиме», – сообщил представитель «Татнефти».

Еще один проект – производство бутадиеновых каучуков в Атырауской области совместно с НК «КазМунайГаз».

В «Татнефти» отмечают, что пока стороны заключили соглашение​ о базовых условиях взаимодействия и создали совместное предприятие.

«Проект реализуется по согласованному между сторонами графику. На данном этапе специалисты «Татнефти» на территории Казахстана по данному проекту не работают», – отметил представитель компании.

Ранее сообщалось, что для строительства в Казахстане нового шинного завода было создано совместное предприятие «Татнефти» и группы компаний «Аллюр» KamaTyresKZ. В компании контрольная доля принадлежит «Татнефти», «Аллюр» владеет 49% акций.

Мощность предприятия в городе Сарань Карагандинской области Казахстана составит 3 млн легковых и легкогрузовых шин, а также 500 тыс. грузовых шин в год. Запустить производство планируется в 2022 году.

«Татнефть» также планирует локализовать производство сырья для шинного комплекса — до 2025 года здесь планируется создать производство бутадиенового каучука. Производство разместится в Атырауской области, его мощность составит 186 тыс. тонн бутадиеновых каучуков и 170 тыс. тонн изобутана. Сырьем для завода станет бутан, производимый компанией ТОО «Тенгизшевройл». Готовая продукция будет поставляться на шинный завод KamaTyresKZ, а также на экспорт в страны Европы, Россию, Китай, Турцию и другие государства.