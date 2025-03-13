«Татнефть» продает в Нурлате санаторий-профилакторий за 36 млн рублей

Компания «Татнефть» продает в Нурлате санаторий-профилакторий «Лучезарный» за 36 млн рублей. Об этом сообщил глава Нурлатского района Татарстана Дамир Ишкинеев на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Санаторий-профилакторий "Лучезарный" продает компания "Татнефть", это действующий объект. В компании оптимизировались и переехали за город, где у них есть крупный санаторий. "Лучезарный" рядом с ЦРБ в центре города, санаторий с бассейном, со всеми процедурными кабинетами, с теплом , со светом, с газом, с водой. Всё обеспечено, продают за 36 млн рублей, но я думаю, они очень сильно могут уступить и продать значительно дешевле», – отметил глава муниципалитета.

Ишкинеев рассказал и о других объектах, которые находятся в муниципальной или частной собственности и могут быть проданы бизнесу или переданы на правах аренды.

Например, есть земельный участок в центре Нурлата, который подойдет под строительство детского развлекательного центра. Он находится в муниципальной собственности.

Продаются гостинично-ресторанный комплекс за 87 млн рублей (где функционирует только ресторан), центральный рынок за 120 млн рублей, здание «Дом быта» за 53 млн рублей.

В центре Нурлата выставлены на продажу помещение в бизнес-центpе с эксплуатиpуемой кpoвлей, которую мoжнo иcпoльзовать как теppacу и лaунж-зoну, за 25 млн рублей, а также двухэтажный тоpгoвый центр «Эссен» за 190 млн рублей.

На муниципальном часе рассказали о планах превратить здание мельницы XIX века в отель с пекарней.