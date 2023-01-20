«Татнефть» приглашает принять участие в конкурсе социальных инициатив «Энергия добра»

Компания «Татнефть» объявила конкурс социальных инициатив с общим фондом в 100 млн рублей. В нем могут участвовать как физические лица, достигшие совершеннолетия, так и некоммерческие негосударственные организации, ведущие деятельность по номинациям конкурса.

Подать заявку для участия в конкурсе можно по ссылке.

Прием заявок осуществляется с 19 января по 19 февраля 2023 года.

Положение и другая более подробная информация о конкурсе размещены на сайте компании «Татнефть».