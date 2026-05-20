«Татнефть» представила основные направления работы на 2026 год

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Ежегодная конференция трудовых коллективов группы «Татнефть» прошла в Альметьевске. Мероприятие объединило сотрудников 25 площадок компании в России и за рубежом: все они были подключены к единому информационному пространству в режиме реального времени.

Конференция началась с видеопрезентации, посвященной итогам работы различных направлений компании. Затем перед сотрудниками выступил генеральный директор Наиль Маганов, который обозначил основные направления работы на 2026 год.

В ходе выступления руководитель отметил, что развитие компании определяется не только финансовыми результатами. По его словам, ключевую роль играют люди, которые превращают ресурсы в технологии, технологии – в результат, а результат – в основу дальнейшего развития компании и региона.

Одной из главных тем конференции стала концепция «экономики устойчивого будущего», предполагающая связь между эффективностью бизнеса и качеством жизни людей. Было отмечено, что объем социальных инвестиций компании ежегодно превышает 32 млрд рублей, а в 2025 году достиг 38 млрд рублей.

Отдельное внимание уделили вопросам здоровья сотрудников. В компании действует система поддержки, которая включает профилактические медицинские обследования, программы питания, производственную гимнастику, льготное санаторное лечение, а также развитие медицинской инфраструктуры. В частности, на юго-востоке Татарстана открылся новый перинатальный центр.

На конференции также затронули тему образования. В компании развивается система подготовки кадров, охватывающая различные этапы – от дошкольного образования до профессионального развития. В нее входят детские сады и школы с направлениями инженерного творчества, биотехнологий и IT, профильные детские лагеря, а также Высшая школа нефти. В 2025 году в этом вузе обучались студенты из 61 региона России и семи зарубежных стран.

Говоря о развитии человеческого потенциала, Наиль Маганов отдельно остановился на культурных проектах. По его словам, музыкальные школы, творческие пространства, фестивали и программы по сохранению культурного наследия формируют среду, которая способствует более широкому развитию личности и мышления.

Подводя итоги, генеральный директор сообщил, что в 2026 году компания планирует продолжить расширение деятельности, запуск новых производств и работу в особых экономических зонах. Он отметил, что важным принципом остается развитие партнерских отношений и территорий присутствия.

Во время конференции представители руководства также ответили в прямом эфире на вопросы сотрудников из зала и региональных площадок.

Еще одним событием мероприятия стало подписание обновленного коллективного договора, который определяет условия поддержки сотрудников компании.

Завершилась конференция церемонией награждения лучших работников. Им вручили государственные, ведомственные и корпоративные награды.