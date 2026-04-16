«Татнефть» представила на форуме «Экология» проекты для школьников

На XVII Международном форуме «Экология» компания «Татнефть» представила опыт вовлечения школьников в научную работу и практическую экологическую деятельность.

Форум собрал более 1300 участников – представителей профильных министерств, научного сообщества и бизнеса. «Татнефть» выступила как эксперт-практик и в рамках деловой программы показала свою модель устойчивого развития – от подготовки кадров со школьного возраста до внедрения «зеленых» технологий в промышленности.

Основная презентация прошла на сессии, посвященной современным форматам экологического просвещения. Участники обсуждения сошлись во мнении, что формальные подходы уходят в прошлое, а для работы с молодежью сегодня важны интерактивность и ощутимые результаты.

В этом контексте компания представила проекты «Школьные биолаборатории» и «Образовательная экосистема». Куратор направления Александр Савинич отметил, что ключевую роль играет взаимодействие науки, образования и производства. Он подчеркнул, что на практике доказано: интерес к экологии у молодежи появляется тогда, когда у нее есть возможность заниматься реальными проектами.

Проект переносит изучение экологии из теории в практику. Школьники выращивают растения методом микроклонального размножения, рассчитывают углеродный след и внедряют раздельный сбор отходов. Участники становятся эколидерами, создают образовательный контент и объясняют сложные темы своим сверстникам. Кроме того, занимаясь проектами, они получают возможность официально зарабатывать первые деньги.

Инфраструктура проекта включает 10 площадок, семь из которых расположены в сельской местности, что обеспечивает доступ к образовательным возможностям сельским подросткам. Также действуют два адаптационных центра и мини-ботанический сад. В лабораториях занимаются 160 школьников под руководством педагогов, лаборантов и экспертов четырех ведущих вузов, а также Сибирского отделения Российской академии наук.

В 2026 году планируется открыть одиннадцатую лабораторию и запустить крупный тепличный комплекс, который сможет ежегодно выращивать до одного миллиона саженцев.

Александр Савинич пояснил, что «Школьные биолаборатории» дают детям практику, научную основу и поддержку наставников. По его словам, проект не ограничивается теорией, а предоставляет реальные инструменты, благодаря чему формируется сообщество молодых лидеров, готовых брать ответственность за экологию своих регионов.

Модератор сессии, директор АНО ЦСПИ «Экология» Ольга Ульянова отметила, что компания уделяет большое внимание работе с детьми. Она выразила уверенность, что независимо от выбранной профессии участники проекта в будущем будут принимать решения с учетом экологической повестки и сформированного устойчивого мышления.