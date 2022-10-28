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Ру Тат
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Экономика
28 октября 2022  16:42

«Татнефть» потратит около 400 млн евро на покупку бизнеса компании Nokian Tyres в России

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«Татнефть» приобретет российский бизнес финского производителя шин Nokian Tyres, сообщает РИА Новости.

Как отметили в издании, ориентировочная сумма сделки составит порядка 400 млн евро. В дальнейшем она может измениться с учетом различных факторов. Сроки закрытия сделки пока не указываются.

«Компания Nokian Tyres plc подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО „Татнефть“. Ожидается, что... цена покупки составит приблизительно 400 миллионов евро», — отмечается в заявлении.

Напомним, что летом финская компания объявила, что покинет Россию из-за проведения спецоперации на Украине. 

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