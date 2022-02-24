«Татнефть» построит в Бавлах завод по производству стеклопластиковых труб

Компания «Татнефть-Пресскомпозит» построит в Бавлах завод по производству стеклопластиковых труб, сообщила пресс-служба материнской компании – «Татнефти».

В настоящее время на площадке предприятия в Елабужском районе действует линия мощностью 450 км стеклопластиковых труб в год. Планируется запустить еще три новые линии, две из которых разместят в Бавлах.

Суммарная мощность производства после введения новых линий составит 1,8 тыс. км стеклопластиковой продукции, в том числе проектная мощность предприятия в Бавлах – 900 км труб в год.

Запустить завод планируется в конце ноября 2022 года.

Расширение мощностей связано с тем, что «Татнефть» планирует масштабный переход на строительство стеклопластиковых трубопроводов.

В настоящее время ведутся проектно-изыскательные работы и подготовка территории под новое строительство.

Стеклопластиковые трубы применяются в нефтегазохимической промышленности, машиностроении, строительстве, ЖКХ, благоустройстве городской и производственной инфраструктуры.