«Татнефть» получила право на хранение углекислого газа

«Татнефть» единственная в России стала обладательницей лицензионного участка для создания и эксплуатации хранилища углекислого газа. Проект одобрен Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых РФ.

Компания получила протокол Центральной комиссии по согласованию проектной документации, касающейся разработки месторождений подземных вод, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Документ позволяет начать опытно-промышленную закачку CO₂ в подземные пласты на Тукаевском участке недр.

История проекта началась в 2023 году, когда Федеральное агентство по недропользованию выдало компании разрешение на геологическое изучение Тукаевского участка. Целью работ было определить возможность создания подземного хранилища CO₂ в водоносных пластах. В ходе исследований участок был отнесен Государственной комиссией по запасам к категории оцененных.

В мае 2025 года «Татнефть» получила лицензию на строительство подземного хранилища углекислого газа, официально закрепив за собой право использования Тукаевского участка для размещения и хранения CO₂.

В декабре 2025 года институт «ТатНИПИнефть» подготовил технический проект строительства и эксплуатации хранилища, который также был утвержден ГКЗ. Это решение открыло возможность начать опытно-промышленную закачку CO₂, поступающего из отходящих газов комплекса ТАНЕКО и Нижнекамской ТЭЦ-2.

Тукаевский участок расположен на территории Нижнекамского и Заинского районов Татарстана. В перспективе Нижнекамская промышленная зона может стать крупным центром улавливания, хранения и размещения углекислого газа в Поволжье.

Улавливание и размещение CO₂ в недрах сегодня считается одним из наиболее эффективных способов снижения воздействия промышленности на окружающую среду за счет уменьшения углеродного следа.

Такой подход позволит перейти к низкоуглеродной экономике и экономике замкнутого цикла, при которой ресурсы используются повторно, а промышленные отходы становятся сырьем для новых видов продукции.