«Татнефть» получила награду Московской биржи за годовой отчет

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Татнефть» стала призером XXIX ежегодного конкурса годовых отчетов Московской биржи в номинации «Прорыв года», сообщила газета «Нефтяные вести».

Московская биржа проводит конкурс с 1998 года, в этом году в нем приняли участие 127 компаний из разных отраслей экономики: IT, финансового сектора, телекоммуникаций, металлургии, транспорта, нефтегазовой и химической промышленности.

Номинация «Прорыв года» отмечает компании, которые добились значительного прогресса в раскрытии информации, внедрили новые подходы к подготовке отчетности или улучшили практики корпоративного управления.

Помимо победы в этой номинации, интегрированный годовой отчет «Татнефти» вошел в шорт-листы еще четырех категорий: за раскрытие ESG-информации, отчет об устойчивом развитии, эффективную коммуникацию и отчетность компаний с капитализацией более 200 млрд рублей.

В компании отметили, что годовой отчет служит одним из основных инструментов взаимодействия с инвесторами, акционерами и обществом. Работа над ним отражает курс «Татнефти» на открытость и прозрачность раскрытия информации.