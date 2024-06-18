«Татнефть» погасила углеродный след KazanForum 2024

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Татнефть» погасила углеродный след в объеме 4,6 тонны CO2-эквивалента состоявшегося в Казани международного форума «Россия – исламский мир: KazanForum 2024». Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Компенсация проведена путем списания более 4,6 тыс. углеродных единиц (у. е.) со счета «Татнефти» в российском реестре углеродных единиц, где у компании находилось более 8 тыс. у.е. , накопленных в ходе реализации первых этапов двух климатических проектов. В том числе 7,5 тыс. были получены в результате сокращения выбросов на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе (Альметьевск) после модернизации его факельной системы. Всего по итогам данного проекта «Татнефть» планирует выпустить 51 тыс. углеродных единиц.

В настоящее время «Татнефть» лидирует по числу зарегистрированных в национальном реестре углеродных единиц климатических проектов: девять более чем на 2,2 млн у. е.

В «Татнефти» отмечают, что погашение углеродного следа KazanForum – первый опыт углеродной нейтрализации мероприятия в рамках процедур, регламентированных федеральным законом «Об ограничения выбросов парниковых газов». В компании выразили надежду, что ее инициатива станет примером для других российских природопользователей, придерживающихся принципов устойчивого развития.

Международный форум «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» состоялся в Казани с 14 по 19 мая. «Татнефть» выступила его ESG-партнером, взяв на себя добровольное обязательство погасить углеродный след мероприятия.