«Татнефть» планирует выйти на розничный рынок Прикамья

Компания «Татнефть» планирует построить в Пермском крае 40 автозаправочных станций, сообщила газета «Коммерсантъ» по итогам заседания совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе региона.

Компания в 2022-2024 годах планирует построить в регионе две многотопливные автозаправочные станции. Инвестиции в проект составят 380 млн рублей.

По словам присутствовавшего на заседании заместителя директора ООО «Татнефть-АЗС Центр» по экономике и финансам Максима Комарова, это «первые шаги» компании на рынке Пермского края. «Мы бы хотели развивать здесь сеть и далее. Всего планируется порядка 40 станций»,—сказал Комаров.

Согласно материалам «Татнефти», в России на начало года насчитывалась 751 АЗС.