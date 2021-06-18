«Татнефть» планирует увеличить инвестиции на 24%, направив большую часть на переработку

За год «Татнефть» планирует инвестировать в развитие деятельности 128 млрд рублей, что на 24% превысит вложения, сделанные в прошлом году. Об этом говорится в материалах компании.

В 2020 году объем инвестиций составил 103,3 млрд рублей. Их объем был снижен по сравнению с предыдущим годом на 26,3 млрд рублей, или на 20,3%. Это произошло, в частности, из-за сокращения геолого-технических мероприятий в ответ на заключение соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, отсутствия крупных проектов по приобретению активов.

Инвестиционная программа компании направлена на увеличение доходности бизнеса, рост добычи углеводородов, обеспечение прироста запасов, развитие собственной нефтегазопереработки и нефтехимии, шинного бизнеса, сети АЗС и запуск новых проектов.

Наибольший объем инвестиций придется на проекты нефтегазопереработки. Так, в строительство объектов «ТАНЕКО» планируется направить 49,8 млрд рублей (на 9,5% больше, чем в 2020 году).

«В 2021 году запланировано завершение строительно-монтажных работ и начало проведения комплексного опробования установок производства водорода-3, каталитического крекинга, опытно-промышленной установки гидроконверсии, замедленного коксования-2, газофракционирующей установки, изодепарафинизации, производства смазочных материалов и соответствующих объектов общезаводского хозяйства», — говорится в отчете.

В этом году на геолого-технические мероприятия (комплекс мер для оптимизации разработки месторождений) в Татарстане предполагается направить 9,9 млрд рублей. В геологоразведочные работы компания планирует инвестировать в Татарстане 1,4 млрд рублей.

В разработку месторождений сверхвязкой нефти (СВН), согласно материалам, предполагается инвестировать 3,9 млрд рублей. «Добыча нефти (сверхвязкой — прим. Т-и) достигнет максимального значения — 3,663 млн тонн в год. За 12 месяцев 2020 года фактически добыто СВН в объеме 3,375 млн тонн», — говорится в документе.

Стратегическим направлением компания называет расширение ресурсной базы и добычи нефти за пределами республики. В текущем году в проекты по развитию добычи нефти за пределами Татарстана запланировано инвестировать 3,8 млрд рублей.

Кроме того, на развитие шинного дивизиона предполагается направить 16,4 млрд рублей, энергетики — 8,1 млрд рублей.