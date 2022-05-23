Татнефть планирует увеличить дивиденды за 2021 год в 1,9 раза

Совет директоров рекомендовал доплатить акционерам по итогам 2021 года 16,14 рубля на обыкновенную и привелегированную акции, говорится в сообщении компании. Всего планируется направить 37,5 млрд рублей.

В случае одобрения решения всего дивиденды за прошлый год будут выплачены в размере 42,64 рубля на акцию с учетом уже выплаченных дивидендов за 6 и 9 месяцев в размере 26,5 рубля.

Общая сумма дивидендов за 2021 год может составить 99,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за 2020 год компания начислила акционерам дивиденды из расчета 22,24 рубля на акцию на общую сумму 51,7 млрд рублей. Таким образом, сумма дивидендов по итогам прошлого года может вырасти в 1,9 раза.

«Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль за 2021 год предлагается учитывать как нераспределенную», — говорится в пресс-релизе.

Список акционеров, которые имеют право на получение дивидендов по итогам 2021 года, предлагается составить по данным на 8 июля.