«Татнефть» планирует перечислить акционерам за первое полугодие 38 млрд рублей

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить акционерам по итогам первого полугодия 2021 года 16,52 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Для утверждения промежуточных дивидендов планируется созвать внеочередное собрание акционеров 30 сентября. Список тех, кто имеет право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 12 октября.

Исходя из уставного капитала компании, «Татнефть» суммарно перечислит акционерам 38,4 млрд рублей, или 50% от чистой прибыли по РСБУ, которая в первом полугодии составила 76,9 млрд рублей.

Годом ранее полугодовые дивиденды составляли 9,94 рубля на акцию, всего было направлено 23,1 млрд рублей. Таким образом, дивидендные рекомендации выросли в этом году в 1,7 раза.

Тем не менее после публикации сообщения обыкновенные акции «Татнефти» снизились на «Московской бирже» на 3,8% – до 494,4 рублей, привилегированные – на 3,9%, до 462,3 рубля за акцию. Причиной могли стать завышенные ожидания инвесторов, ведь годом ранее «Татнефть» при более низкой прибыли за первое полугодие (23,1 млрд рублей) всю ее направила на дивиденды.

По итогам 9 месяцев прошлого года вопрос о выплате дивидендов вообще не рассматривался, суммарно за 2020 год на дивиденды было направлено 52 млрд рублей, или 50% от чистой прибыли группы.

Дивидендная политика предполагает, что компания направляет на выплату акционерам свободные средства с учетом обязательств и расходов на инвестиционную программу. Целевой показатель – не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО – в зависимости от того, какая из них является большей.

Юридические лица под контролем Республики Татарстан владеют 34% акций компании, таким образом, они могут получить за первое полугодие приблизительно 13 млрд рублей.

На совете директоров также было отмечено, что на деятельность компании в первом полугодии продолжали влиять ограничение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ и изменения в налоговом законодательстве, связанные с отменой дифференциации по НДПИ и экспортной пошлине для месторождений сверхвязкой нефти и выработанных месторождений.

По МСФО выручка группы составила 569 млрд рублей, EBITDA — 141 млрд рублей. Инвестиции группы возросли в первом полугодии на 25% – до 45 млрд рублей. Компания на 18% увеличила выпуск шинной продукции, вырос объем выпуска нефтепродуктов, их реализация через рознично-сбытовую сеть. В бюджеты всех уровней предприятия группы перечислили 316 млрд рублей – в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Совет директоров также оценил эффективность сделки по приобретению и интеграции сети Neste из 75 АЗС в Санкт-Петербурге в октябре 2019 года. На заседании решили продолжить программу интеграции сети АЗС Neste в рознично-сбытовую сеть «Татнефть» с тиражированием лучших решений операционного бизнеса.