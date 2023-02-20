«Татнефть» планирует открыть представительство в Турции

Совет директоров компании «Татнефть» на заседании 27 февраля рассмотрит вопрос о создании представительства компании в Турецкой Республике, говорится в официальном сообщении предприятия.

Согласно материалам компании, у нее есть представительства в Москве, Казани, Ираке, Казахстане и Узбекистане, а также филиалы в Ливии и Туркменистане.

Также совет директоров обсудит выполнение инвестиционной программы за 2022 год и возможность формирования системы управления в области ESG.