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Экономика 20 февраля 2023 19:20

«Татнефть» планирует открыть представительство в Турции

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Совет директоров компании «Татнефть» на заседании 27 февраля рассмотрит вопрос о создании представительства компании в Турецкой Республике, говорится в официальном сообщении предприятия.

Согласно материалам компании, у нее есть представительства в Москве, Казани, Ираке, Казахстане и Узбекистане, а также филиалы в Ливии и Туркменистане.

Также совет директоров обсудит выполнение инвестиционной программы за 2022 год и возможность формирования системы управления в области ESG.

#татнефть
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