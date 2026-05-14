«Татнефть» передала около 450 книг сельской школе в Азнакаевском районе

Компания «Татнефть» передала около 450 экземпляров современной литературы в среднюю школу поселка Победа Азнакаевского района.

В состав переданных изданий вошли 210 книг татарских и русских авторов. Среди них – детские сказки, краеведческие материалы, а также книги, выпущенные в рамках программы «Рухият» Благотворительного фонда «Татнефть». Еще 232 экземпляра составили современные словари, энциклопедии и научно-популярная литература для детей и подростков, приобретенная дополнительно.

Значительная часть прежнего книжного фонда сельской библиотеки относилась к 1970-1990-м годам. Новое поступление позволило обновить библиотеку и расширить доступ школьников к актуальным знаниям по различным направлениям – от астрономии и нефтяной отрасли до мифологии народов Поволжья.

Школа в поселке Победа известна успехами учеников на региональном этапе Всероссийских олимпиад по биологии, праву и русскому языку.