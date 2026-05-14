news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 14 мая 2026 12:41

«Татнефть» передала около 450 книг сельской школе в Азнакаевском районе

Читайте нас в
Телеграм
«Татнефть» передала около 450 книг сельской школе в Азнакаевском районе
Фото: пресс-служба «Татнефти»

Компания «Татнефть» передала около 450 экземпляров современной литературы в среднюю школу поселка Победа Азнакаевского района.

В состав переданных изданий вошли 210 книг татарских и русских авторов. Среди них – детские сказки, краеведческие материалы, а также книги, выпущенные в рамках программы «Рухият» Благотворительного фонда «Татнефть». Еще 232 экземпляра составили современные словари, энциклопедии и научно-популярная литература для детей и подростков, приобретенная дополнительно.

Значительная часть прежнего книжного фонда сельской библиотеки относилась к 1970-1990-м годам. Новое поступление позволило обновить библиотеку и расширить доступ школьников к актуальным знаниям по различным направлениям – от астрономии и нефтяной отрасли до мифологии народов Поволжья.

Школа в поселке Победа известна успехами учеников на региональном этапе Всероссийских олимпиад по биологии, праву и русскому языку.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

13 мая 2026
Робот Марат поет песни Салавата, повара готовят «Сабантуй Батыра», а гости гуляют по VR-квартирам – репортаж с «КазаньФорума»

Робот Марат поет песни Салавата, повара готовят «Сабантуй Батыра», а гости гуляют по VR-квартирам – репортаж с «КазаньФорума»

13 мая 2026
Новости партнеров