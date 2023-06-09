«Татнефть» открыла три малых месторождения нефти в Татарстане и Самарской области

ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина в 2022 году получило свидетельства об открытии двух нефтяных месторождений на территории Татарстана и одного — на территории Самарской области. Это следует из материалов Роснедр.

На территории республики открыто Восточно-Такташское месторождение, где запасы нефти категории С1 оцениваются в 368 тыс. тонн, а также Кукуевское месторождение, где имеются запасы нефти С1 в 268 тыс. тонн и С2 в 746 тыс. тонн.

В Самарской же области открыто Шелашниковское месторождение. Там запасы нефти категории С1 оцениваются в 1 млн 353 тыс. тонн, а С2 — 2 млн 532 тыс. тонн.