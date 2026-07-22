«Татнефть» открыла новый сезон экомарафона «По следам добрых дел»

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Новый сезон экологического марафона «По следам добрых дел» стартовал в преддверии олимпиады юных экологов «Чистое наследие». Об этом пишет газета «Нефтяные вести».

«Для нас важно, чтобы дети не просто слышали об экологии, а становились непосредственными участниками природоохранных проектов. Когда ребенок своими руками выпускает рыбу в водоем или сажает дерево, он начинает иначе воспринимать ответственность за окружающую среду», – сказала ведущий специалист Управления охраны окружающей среды и экологии компании Наталья Костылева.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Экологический марафон «По следам добрых дел» охватит более 20 населенных пунктов, где пройдут субботники, посадки деревьев, образовательные проекты и экологические квесты.

Первым мероприятием марафона стал выпуск около 20 тыс. мальков стерляди в Куйбышевское водохранилище. Участниками акции стали призеры олимпиады юных экологов прошлых лет.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Перед выпуском рыбы специалисты рассказали школьникам, почему для выпуска важно учитывать температуру воды, сроки проведения работ, условия транспортировки и состояние рыбы. От этих факторов во многом зависит, насколько успешно молодь сможет адаптироваться в естественной среде.

Затем участникам предложили выступить в роли общественных инспекторов. Дети проверили основные параметры, познакомились с ветеринарными документами и подписали символический акт, подтвердив, что выпуск прошел под их контролем.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Мне понравилось, что мы не просто наблюдали, а сами участвовали в процессе. До сегодняшнего дня я не представлял, как проходит выпуск рыбы в водоем. Оказалось, что это серьезная работа, в которой важно соблюдать множество условий», – поделился участник олимпиады, девятиклассник из Москвы Камиль Сафин.

Стерлядь занесена в Красную книгу, поэтому искусственное восполнение ее численности остается одной из мер по сохранению популяции. Молодь вырастили в специализированном рыбоводном хозяйстве Саратовской области и доставили к месту выпуска с соблюдением необходимых требований.