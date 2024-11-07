«Татнефть» организовала семинар по популяризации этнической музыки

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В ОЦ «Алмет» состоялся семинар, посвященный популяризации этнического музыкального наследия. Участие в нем приняли разные поколения исполнителей, преподаватели школ, настоящие энтузиасты. Участники обсудили прошлое, настоящее и будущее аутентичной музыкальной культуры татарского народа, сообщает газета «Нефтяные вести».

Семинар начался с выступления ансамбля «Кадим Алмет», который благодаря компании «Татнефть» возглавил работу по популяризации этнической музыкальной культуры в масштабах всего Татарстана.

«Это замечательное мероприятие продолжает череду событий в рамках системной работы Компании по возрождению и популяризации нашего культурного наследия. Особенно приятно видеть горящие глаза детей, которые увлеклись этим прекрасным искусством и получают от него искреннюю радость. Мы вместе создаем энергию будущего, и без знания наших корней, традиций и той силы, что передается через музыку, трудно представить устойчивое развитие», — подчеркнул заместитель генерального директора по социальному развитию «Татнефти» Ренат Мамин.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Раскрытие наследия и его передача молодому поколению играет важную роль в укреплении идентичности подрастающего поколения, понимании своих корней. Об этом участникам семинара рассказал руководитель проектов в области культуры и сохранения наследия Благотворительного фонда «Татнефть» Павел Корчагин. Он уверен, что современная образовательная система обучения ориентирована на академизм, зачастую не соответствующий самой сути этнической музыки.

«Академическая система обучения привела народные инструменты к стандартам и трафарету, приблизила к догматическим законам европейской музыки. В процессе трансформации исчезли внимание к свойствам и своеобразию отдельного инструмента, его связь с обрядами, ритуалами», — считает он.

На семинаре также выступили молодые ансамбли из альметьевских ДМШ №2 и №3, азнакаевской ДШИ, а также гости из казанской студии кураистов «Әллyки». С особым трепетом слушатели наблюдали за детьми, которые с удивительным мастерством обращались с народными инструментами, позабытыми в современном мире. Думбра, курай, кыл кубыз и другие инструменты, представляющие этническую музыкальную культуру, были специально изготовлены для этих юных коллективов.

Весь музыкальный багаж, историческое наследие и аутентичный колорит народной музыки стали доступны им во многом благодаря многолетней работе фольклориста, этнографа и научного консультанта выставки Геннадия Макарова. Он на протяжении полувека собирал образцы вокально-инструментального исполнения, изучал технологии изготовления старинных музыкальных инструментов.

Презентация книг «Звучи, старинная думбра» и «Курай в татарской культуре», изданных БФ «Татнефть», стала логичным продолжением встречи. Эти издания — не просто книги, а ценнейшие источники, в которых запечатлена история национальных музыкальных инструментов.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Результаты впечатляют: огромная научная основа, экспедиционная работа, новые коллективы. Это настоящий пример того, как нужно сохранять и возрождать культурное наследие», — подчеркнула директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова.