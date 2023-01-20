«Татнефть» объявила конкурс социальных инициатив с общим фондом в 100 млн рублей

Ежегодный конкурс социальных инициатив «Энергия добра» объявила компания «Татнефть». В нем могут участвовать как физические лица, достигшие совершеннолетия, так и некоммерческие негосударственные организации, ведущие деятельность по направлениям, предусмотренным номинациями конкурса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как и в предыдущие годы, номинации компании охватывают все области социальной сферы. Это защита уязвимых слоев населения, семья, материнство, отцовство и детство, здоровый образ жизни и туризм, наука, образование и просвещение, культура и искусство, сохранение исторического наследия, охрана окружающей среды и защита животных, молодежные проекты, развитие картинг-клубов на юго-востоке РТ.

«Введенная в „Татнефти” грантовая система является частью масштабных социальных инвестиций в развитие Татарстана. Выделенные гранты призваны поддержать некоммерческий сектор и в целом социальную сферу республики. Конкурс социальных инициатив „Энергия добра” является инструментом активного вовлечения населения в решение актуальных социальных вызовов и задач, стоящих перед обществом. По результатам конкурса „Энергия добра” в 2022 году „Татнефть” поддержала 121 проект из 24 районов Татарстана и двух [других] регионов России. На гранты выделено более 100 млн рублей», — отметили в компании.

Подать заявку для участия в конкурсе можно по ссылке.

Прием заявок осуществляется с 19 января по 19 февраля 2023 года.

Положение и иная информация о конкурсе размещены на сайте компании «Татнефть».