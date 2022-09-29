«Татнефть» обновила стратегию управления персоналом с учетом новых вызовов

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня заседание директоров ПАО «Татнефть». Участники рассмотрели обновленную стратегию управления персоналом компании до 2025 года, которая включает новые тренды и вызовы, целевые показатели и стратегические приоритеты.

В числе прочего, стратегия предусматривает реализацию мероприятий и проектов, направленных на повышение эффективности процессов подбора, найма и развития персонала. Отдельно прописано усиление компенсационных программ, льгот и гарантий, управление компетенциями работников с учетом технологических изменений и новых вызовов.

Совет директоров утвердил также новую редакцию информационной политики компании. Она учитывает интересы акционеров, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных сторон. Кроме того, учтены требования отечественного и международного законодательства к раскрытию информации, а также рекомендации Центробанка.

Помимо этого, совет директоров утвердил изменения в положение «О дивидендной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина». Теперь в состав материалов к общему собранию акционеров будут включаться обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка с пояснениями и экономическим обоснованием.

В рамках запланированной повестки участники заседания ознакомились с итогами исполнения бюджета за восемь месяцев 2022 года, утвердили бюджет на октябрь и четвертый квартал текущего года и рассмотрели другие вопросы, сообщает пресс-служба ПАО «Татнефть».