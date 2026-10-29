«Татнефть» объединила школьников из 10 регионов на олимпиаде экологов

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Очный этап олимпиады юных экологов «Чистое наследие» стартовал в детском оздоровительном лагере «Юность», сообщает газета «Нефтяные вести». В этом году в финал вышел 151 школьник из десяти субъектов России.

«Татнефть» проводит олимпиаду четвертый год подряд. Проект реализуется с 2023 года совместно с Министерством образования и науки Татарстана и Министерством экологии и природных ресурсов республики.

В этом году олимпиада стала масштабнее: она объединила почти 2,3 тыс. школьников из 23 регионов России, а в финал вышел 151 участник из десяти субъектов РФ.

Шестидневная программа позволит ребятам проверить знания, познакомиться с природоохранными технологиями и попробовать себя в исследовательской работе.

«Это долгосрочная программа – инвестиция в наше общее будущее, в знания, которые меняют мышление, и в экологическое благополучие региона и всей страны», – сказала директор Благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова на церемонии открытия.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

По ее словам, проект объединяет детей, родителей, наставников и специалистов, помогая формировать экологическую культуру, ответственность и готовность действовать. Важно, чтобы школьники не только получали знания, но и сами участвовали в позитивных изменениях – в своих районах, городах и населенных пунктах.

«В программе – знакомство с производственными объектами и технологиями снижения углеродного следа, повышения энергоэффективности и внедрения экономики замкнутого цикла. Такой опыт может помочь ребятам определиться с будущей профессией», – сказал начальник управления охраны окружающей среды и экологии «Татнефти» Александр Алчинов.

Начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии и природных ресурсов РТ Дамир Валиуллин пожелал участникам сохранить интерес к экологии и после завершения олимпиады.

Начальник Управления общего образования Министерства образования и науки Татарстана Татьяна Алексеева отметила, что такие события пробуждают у школьников искренний интерес к естественным наукам. Она также поблагодарила педагогов за то, что они помогают детям поверить в себя и раскрыть потенциал.

После церемонии олимпиадники пообщались с представителями «Татнефти» и министерств республики. Школьники активно задавали вопросы о развитии экологической деятельности, зеленых проектах компании и о том, как каждый человек может внести вклад в сохранение природы.

Затем участники познакомились с выставкой проектов компании. Олимпиадники исследовали состав воды, знакомились с возможностями школьных биолабораторий и рассматривали микроорганизмы под микроскопом.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В последующие дни участников ждут мастер-классы и экскурсии в лаборатории «НПО ТН-Биотех», на АЗС №112, в твердотопливную котельную поселка городского типа Актюбинский.

Программа охватывает пять направлений: вторичные ресурсы, биоразнообразие, энергоэффективность, охрану водных ресурсов и биотехнологии. Основным испытанием станет выполнение олимпиадных заданий.

Восьмиклассница Аделия Хабирова из школы поселка Победа Азнакаевского района участвует в олимпиаде второй раз. Школьница занимается микроклонированием растений с пятого класса и рассчитывает расширить свои знания.

«Здесь я могу узнать больше и попробовать новые методы на практике. В этот раз хочу учесть ошибки, сделанные в прошлом году, и добиться лучшего результата», – рассказала она.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Восьмиклассник из 7-й школы Заинска Данис Ханнанов тоже приехал сюда во второй раз.

«Мне интересно изучать экологию вместе с ребятами, которых волнуют те же вопросы. В школе у нас нет биолаборатории, поэтому особенно ценю возможность получить практический опыт», – поделился он.

В 2026 году «Чистое наследие» включено в перечень олимпиад Министерства просвещения России на 2026–2027 учебный год. Победители и призеры смогут получить дополнительные преимущества при поступлении в профильные вузы в соответствии с правилами приема.

По итогам очного этапа финалисты получат статус посланников проекта и смогут участвовать в дальнейших природоохранных и просветительских инициативах.