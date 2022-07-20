«Татнефть» назначила замгендиректора по цифровому развитию

Новым заместителем генерального директора «Татнефти» по цифровому развитию назначен 42-летний Евгений Звездин. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Звездин начал работать в «Татнефти» в 2004 году оператором по исследованию скважин в «Ямашнефти». Работал геологом, специалистом в службе инвестиций и экономическом отделе НГДУ.

В 2015 году назначен начальником отдела экономического анализа проектного офиса по развитию производственной системы «Татнефти», в 2015-2016 годах возглавлял проектный офис.

С 2016 года работал начальником управления по развитию производственной системы компании «Татнефть».