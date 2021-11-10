Татнефть назначила нового главу представительства компании в Москве

Директором представительства Татнефти в Москве назначен Радик Давлетшин, говорится в корпоративной газете компании «Нефтяные вести».

Давлетшин родился 19 мая 1966 года в Чистополе. Трудовую деятельность начал в 1992 году механиком управления механизации треста «Мострансстрой».

С 1993 по 1994 год работал заместителем директора по коммерции научно-внедренческого предприятия «Лидрэк».

В 1994–1998 годах занимал различные должности в банках «Апрель», «Уникомбанк», Сбербанк РФ. В 1999–2003-м — заместитель управляющего, управляющий в отделениях «Импэксбанка».

В Татнефти — с 2003 года, когда начал работать директором департамента нормативно-правового обеспечения корпоративных программ представительства компании «Татнефть» в Москве. С июня 2004 года и до последнего времени занимал должность начальника этого же департамента.

Ранее возглавлявший представительство в Москве Азат Ягафаров в сентябре этого года избран депутатом Государственной Думы РФ восьмого созыва.