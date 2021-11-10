news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
10 ноября 2021  09:24
Елена Рощупкина

Татнефть назначила нового главу представительства компании в Москве

news_top_970_100

Директором представительства Татнефти в Москве назначен Радик Давлетшин, говорится в корпоративной газете компании «Нефтяные вести». 

Давлетшин родился 19 мая 1966 года в Чистополе. Трудовую деятельность начал в 1992 году механиком управления механизации треста «Мострансстрой». 

С 1993 по 1994 год работал заместителем директора по коммерции научно-внедренческого предприятия «Лидрэк». 

В 1994–1998 годах занимал различные должности в банках «Апрель», «Уникомбанк», Сбербанк РФ. В 1999–2003-м — заместитель управляющего, управляющий в отделениях «Импэксбанка». 

В Татнефти — с 2003 года, когда начал работать директором департамента нормативно-правового обеспечения корпоративных программ представительства компании «Татнефть» в Москве. С июня 2004 года и до последнего времени занимал должность начальника этого же департамента. 

Ранее возглавлявший представительство в Москве Азат Ягафаров в сентябре этого года избран депутатом Государственной Думы РФ восьмого созыва.

#Татнефть #назначение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное