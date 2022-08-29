«Татнефть» нарастила прибыль в 1,5 раза

По итогам первого полугодия «Татнефть» получила чистую прибыль в размере 139,8 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. От продажи нефти удалось получить 570,7 млрд рублей, от реализации нефтепродуктов – 446 млрд рублей. Причем почти половина выручки – это доход от переработки нефти на внутреннем рынке, следует из отчета, опубликованного на сайте компании.

С января по июль выручка компании составила 790,8 млрд рублей, что на 42% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

На нефть, реализованную на внутреннем рынке, пришлось 23,2% всей выручки от продажи черного золота или 132,1 млрд рублей. На экспортированную в страны дальнего зарубежья нефть – 30,3% выручки сегмента или 173,1 млрд рублей. Большая часть выручки – 46% – пришлась на межсегментную реализацию – 262 млрд рублей, говорится в документе.

Почти половину выручки от переработки нефти составила реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке – 219,7 млрд рублей. Экспорт нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья принес 45,6% от сегментной выручки – 203,58 млрд рублей, реализация в СНГ – 1,3% или 5,74 млрд рублей.