«Татнефть» направила около 1,5 млрд рублей на борьбу с пандемией коронавируса

Около 1,5 млрд рублей потратила «Татнефть» на мероприятия, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом заместитель генерального директора компании Рустам Мухамадеев сказал на общественном совете «Татнефти» в Альметьевске по участию публичного акционерного общества в развитии юго-востока Татарстана.

«Общие затраты компании „Татнефть“ на борьбу с пандемией составили 1,5 млрд рублей. Только за перелет самолета „Руслан“ из Китая с 6 млн медицинских масок и линии самостоятельного производства средств индивидуальной защиты компания заплатила 60,37 млн рублей», — привел цифры докладчик.

«Татнефтью» произведено более 17 млн масок, свыше 740 тыс. перчаток, 155 тонн антисептика и других средств для борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, компания бесплатно передала 75 тысяч тонн топлива для машин скорой помощи.